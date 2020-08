L’ennesimo regalo alla famiglia Benetton (un palazzo a Roma) spacca il governo (Di giovedì 6 agosto 2020) Un governo già pericolante da mesi ora ha trovato l’ennesimo terreno di scontro, uno di quelli particolarmente insidiosi: il rapporto con i Benetton. Dopo il lunghissimo codazzo di polemiche per l’accordo sul fronte Autostrade per l’Italia, in realtà per nulla sfavorevole agli imprenditori trevigiani, gli occhi sono ora puntati su un regalo, o meglio un super-regalo, generosamente fatto dal Conte 1 ai fondatori dell’omonimo marchio di abbigliamento: un palazzo in piazza Augusto Imperatore, nel pieno centro di Roma. A puntare il dito è stato Matteo Renzi, animato dalla voglia di creare nuovi grattacapi al premier. Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi ha così chiesto all’esecutivo di fare chiarezza sulla ... Leggi su ilparagone

