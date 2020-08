Lega Pro, Ghirelli: «Il timore più grande è legato alla ripresa. Si rischia il collasso» (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dopo le iscrizioni di 52 club su 55 aventi diritto, al prossimo campionato di Serie C Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dopo le iscrizioni di 52 club su 55 aventi diritto, al prossimo campionato di Serie C. Le sue dichiarazioni. ISCRIZIONI – «Sono, prima di tutto, dispiaciuto per i tre club che non si sono iscritti. Si è rilevato un alto numero di iscrizioni anche in un periodo difficile per tutto il Paese: ciò si deve principalmente alla capacità attrattiva della Lega Pro e del suo campionato, oltre alle misure adottate, come l’abbassamento dei costi. Il timore più grande è Legato alla ... Leggi su calcionews24

