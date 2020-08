Le Vibrazioni annunciano le nuove date del loro Summer Tour (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua il Summer Tour de Le Vibrazioni, una serie di concerti in tutta Italia. Questo nonostante la particolare situazione che si sta vivendo. «Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo!» Questo è ciò che ha affermato Francesco Sarcina, leader del Le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Josjosmar59 : RT @gialele: EROSI dall’inondante dolore, amareggiati, tra gli ossequi verbali eretti, liberi. Le vibrazioni che ancora una volta in noi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Vibrazioni annunciano Irama annuncia il nuovo EP 'Crepe' in uscita il 28 agosto Sky Tg24 Yari Power, spazio all’amore con Thea Crudi su Gente e su Instagram l’annuncio di un nuovo progetto

Spazio tra le pagine di Gente per Yari Power Carrisi. Si parla del secondogenito di Al Bano e Romina Power per la storia d’amore con Thea Crudi. Una storia d’amore che è anche un sodalizio artistico, ...

Kylie Minogue, annunciata la data di uscita del video di Say Something

La voce di Get Outta My Way ha appena dato il via alla nuova era discografica. La cantante australiana ad aver venduto il maggio numero di copie nel mondo ha annunciato l’arrivo del video ufficiale di ...

Spazio tra le pagine di Gente per Yari Power Carrisi. Si parla del secondogenito di Al Bano e Romina Power per la storia d’amore con Thea Crudi. Una storia d’amore che è anche un sodalizio artistico, ...La voce di Get Outta My Way ha appena dato il via alla nuova era discografica. La cantante australiana ad aver venduto il maggio numero di copie nel mondo ha annunciato l’arrivo del video ufficiale di ...