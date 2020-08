Le regole per abbracciarsi in sicurezza in tempi di distanziamento (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Evitare il contatto diretto, coprirsi il viso e puntare il volto verso direzioni diverse. Queste sono alcune delle indicazioni per abbracciarsi all'epoca del Covid-19, spiegate da Molly Rosenberg dell'Indiana School of Public Health in uno studio pubblicato su medRxiv. Secondo i ricercatori, la mancanza di contatto fisico durante la pandemia è stata percepita in maniera piuttosto sentita da gran parte della popolazione, per cui un abbraccio ai propri cari potrebbe rappresentare un modo per manifestare solidarietà e affetto. In Italia come noto le regole sul distanziamento restano feree e tutti virologi sono concordi nello sconsigliare ogni tipo di abbraccio e contatto fisico se non tra congiunti. Ma per la Rosenberg bisogna seguire una serie di regole per garantire la ... Leggi su agi

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #Covid19: seconda ondata in Belgio, paura per i contagi in aumento in Germania e Danimarca. In… - repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola [aggiornamento delle 10:20] - GiuseppeConteIT : Fin dall’inizio abbiamo affrontato l'emergenza #Covid mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini.… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola - runlovers : Sono poche regole e servono a correre sempre in sicurezza. Per evitare spiacevoli inconvenienti. -