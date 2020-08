Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 12 Agosto: permane l’instabilità su gran parte della Penisola (Di giovedì 6 agosto 2020) Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani e fino a mercoledì 12 Agosto in Italia. Domani, venerdì 7 Agosto Nord: Annuvolamenti compatti sul settore alpino e prealpino di Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto, e localmente anche sulle restanti aree delle Alpi centroccidentali e dell’Appennino con deboli fenomeni anche temporaleschi, in attenuazione serale, cielo generalmente sereno altrove. Centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle zone appenniniche di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio meridionale con lievi rovesci temporaleschi, in dissolvimento dalla serata; bel tempo sulle restanti zone, seppur con isolati piovaschi attesi nelle zone interne sudorientali dell’isola. Sud e Sicilia: ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: FERRAGOSTO 2020 ROVINATO da PIOGGIA e GRANDINE? Ecco le ultime Novità iLMeteo.it Meteo Napoli, ancora temporali, ma domenica tornano sole e caldo

Non si placa l'ondata di maltempo che sta investendo Napoli e la Campania dall'inizio del mese di agosto: le previsioni del tempo per i prossimi giorni, dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi, indicano ...

Prezzo argento previsioni lungo termine: rally in vista, consigli e opinioni analisti

Non è solo l'oro a brillare in questo periodo. Anche un altro metallo prezioso, l'argento, ha infatti da tempo imboccato un trend decisamente rialzista tanto che molti analisti ritengono possibile che ...

