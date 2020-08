Le malattie sociali Il Papa vuole ricostruire (Di giovedì 6 agosto 2020) L’esplosione di Beirut squarcia la stoltezza di un mondo malato dalla guerra a pezzi, da terrorismi contrapposti, dalla devastazione ambientale, dall’irresponsabilità delle classi dirigenti, dall’onda implacabile dell’economia illiberale. Lo stoccaggio criminale di migliaia di tonnellate di nitrato d’ammonio è l’ennesimo simbolo della tragedia perfetta in cui si è infilato un mondo che non ha più spinta propulsiva, affaticato da malattie di cui la pandemia di Covid-19 è sola la conferma virale di uno tsunami globale provocato da una direzione sbagliata, eppure intrapresa con spensierata leggerezza. Chi ha lasciato lì il nitrato? Chi sapeva della bomba in un porto vitale per un Paese allo sbando senza cibo, senza soldi, senza regole, deturpato da lotte infinite di cui nessuno si sente mai ... Leggi su ecodibergamo

