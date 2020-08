Le isole Canarie “pagheranno per il resto della tuo soggiorno se ti ammali di covid”, volo e hotel compresi (Di giovedì 6 agosto 2020) Le isole Canarie si offrono di pagare il resto del soggiorno se si viene infettati dal covid: albergo, volo di ritorno e test. È quanto riporta il Sun. Si tratta di una assicurazione sottoscritta con il gruppo francese AXA. Il ministro del turismo regionale delle isole Canarie, Yaiza Castilla, ha dichiarato: “Stiamo continuando a gestire l’emergenza nel modo migliore. L’assicurazione copre tutti i turisti che vengono nelle nostre isole. Questo significa che tutti i vacanzieri, spagnoli e stranieri, avranno eventuali costi legati al coronavirus sostenuti da noi. Crediamo che questo possa essere di grande aiuto per la nostra economia“. Molte prenotazioni in queste isole sono state cancellate, soprattutto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un'eccezione è fatta per le Isole Baleari e le Isole Canarie. La misura entrerà in vigore l'8 agosto BERNA – Anche la Spagna e Singapore rientrano nei Paesi considerati a rischio per la Svizzera. Lo h ...

"Pochi i ticinesi in Spagna"

L'introduzione della Spagna nella lista nera a partire da sabato 8 agosto non è un duro colpo per i ticinesi, che quest'anno, secondo gli addetti del settore, stanno preferendo altre mete turistiche.

