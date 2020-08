Le isole Canarie pagheranno il soggiorno a chi si ammala di Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Ti becchi il Coronavirus? Le isole Canarie si offrono di pagare il resto della vacanza, compreso hotel e volo. Secondo quanto riporta il Sun, la singolare proposta sarebbe frutto di un’assicurazione firmata con il gruppo AXA. “Stiamo continuando a gestire l’emergenza nel modo migliore. L’assicurazione copre tutti i turisti che vengono nelle nostre isole. Questo significa che tutti i vacanzieri, spagnoli e stranieri, avranno eventuali costi legati al Coronavirus sostenuti da noi. Crediamo che questo possa essere di grande aiuto per la nostra economia”, ha spiegato il ministro del turismo regionale delle isole Canarie, Yaiza Castilla. Le Canarie sono una meta molto ambita in questo periodo da tanti vacanzieri, in particolare i britannici. In ... Leggi su tpi

paolopicone70 : Le Isole Canarie siglano una polizza con Axa per proteggere i turisti bloccati da una quarantena… - clikservernet : Le isole Canarie “pagheranno per il resto della tuo soggiorno se ti ammali di covid”, volo e hotel compresi - Noovyis : (Le isole Canarie “pagheranno per il resto della tuo soggiorno se ti ammali di covid”, volo e hotel compresi) Play… - FQMagazineit : Le isole Canarie “pagheranno per il resto della tuo soggiorno se ti ammali di covid”, volo e hotel compresi - Valentinoseamen : @Shaula1981 Sto passando le isole Canarie stiamo andando a Dakar Senegal ???? -