Le giocatrici della WNBA indossano delle magliette a sostegno dello sfidante della senatrice Loeffler (Di giovedì 6 agosto 2020) Le giocatrici della WNBA hanno indossato prima della partita una maglietta a sostegno dello sfidante della senatrice Kelly Loeffler. Infatti, nella maglia era scritto “Vote Warnock”. La senatrice della Georgia Loeffler è anche una comproprietaria di una delle squadre che hanno indossato la maglietta. “Vote Warnock”, la maglia delle giocatrici della WNBA Le giocatrici della … Leggi su periodicodaily

Classifica marcatori ponderata Serie A 06/08: il trionfo di Immobile

