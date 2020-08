Le condizioni di Lorenzo Insigne verso Barcellona-Napoli: la situazione è migliorata, domani il provino (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella giornata di ieri Lorenzo Insigne era tornato a toccare il pallone e a svolgere qualche esercizio in campo. Dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio, l’attaccante prosegue il suo ciclo di terapie nella speranza di esserci contro il Barcellona. Ad oggi il fastidio non è sparito del tutto, ma la situazione sta migliorando. Anche oggi il capitano continuerà a provare e sarà sottoposto ad un’ecografia di controllo. Il test decisivo ci sarà solo domani. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

