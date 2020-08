Le canzoni in italiano nella colonna sonora di Vis a Vis L’Oasi: l’audio di Un Sospiro e degli altri brani dello spin-off (Di giovedì 6 agosto 2020) C'è un bel po' di Italia nell'atmosfera da western di Vis a Vis L'Oasi, lo spin-off della saga carceraria spagnola di Ivan Escobar, creata insieme agli ideatori de La Casa di Carta Alex Pina ed Esther Martinez Lobato. Sin dai primi episodi di Vis a Vis L'Oasi, ambientata nel deserto dell'Almeria in un motel che fa da base per la banda di rapinatrici capitanate da Macarena e Zulema, i riferimenti all'Italia non mancano, a partire dall'indicazione della location come quella di naturale set per gli "spaghetti western". Ma l'Italia è presente soprattutto nella lingua di alcune delle canzoni della colonna sonora, che non saranno passate inosservate al pubblico italiano: a differenza della serie originale, che adottava perlopiù canzoni inglesi o ... Leggi su optimagazine

imaginaervum : Facciamo il remake italiano di Mamma Mia! ma con le canzoni dei ricchi e poveri? - MARCOBIONDI10 : RT @Laura4uOfficial: Per la prima volta le radio italiane si uniscono per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano con #ILOVE… - albeandrea : Il 6 agosto del 1994 moriva a Lampedusa il cantante italiano più conosciuto al mondo, Domenico Modugno. Il cantante… - kathrnmayfair : RT @wildfiresqueen: 1997 esce OLTRE LE NUVOLE album di cover di canzoni inglesi riadattate in italiano Disco di Platino Anticipa il singolo… - arukavocado : essere italiano significa cantare con passione tiziano ferro anche se non ti è mai piaciuta una sola delle sue canzoni -

Ultime Notizie dalla rete : canzoni italiano Le più belle canzoni italiane del 2020 (finora...) Panorama Yusuf/Cat: come sono cambiato

Il successo planetario nel 1970 con l’album Tea for the Tillerman. Lo star system. Gli eccessi. Poi la conversione dopo la lettura del Corano. E Cat Stevens divenne Yusuf Islam. Che, nell’intervista e ...

Giallo sul video del ballo di gruppo della Marina Militare

Jerusalema è la nuova super hit afro-house del produttore Master Kg, uno dei tormentoni di quest'estate 2020. Trattasi di una canzone che sta spopolando in tutto il mondo che può vantare 65 milioni di ...

Il successo planetario nel 1970 con l’album Tea for the Tillerman. Lo star system. Gli eccessi. Poi la conversione dopo la lettura del Corano. E Cat Stevens divenne Yusuf Islam. Che, nell’intervista e ...Jerusalema è la nuova super hit afro-house del produttore Master Kg, uno dei tormentoni di quest'estate 2020. Trattasi di una canzone che sta spopolando in tutto il mondo che può vantare 65 milioni di ...