Lavori in casa, superbonus 110% vicino al traguardo: firmati i decreti sui requisiti tecnici (Di giovedì 6 agosto 2020) I provvedimenti definiscono sia i requisiti tecnici per il superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea Leggi su ilsole24ore

RomeoChestnut : @LDistratta No, lui ritiene siano fortunate. Hanno il privilegio di indossare l'elmo una volta ogni 5 giorni e, in… - Steveneedolder : RT @enritalian: Ho avuto un operaio in casa per dei lavori tutto il pomeriggio (non chiedetemi se era bono ??)... Voi come siete con le pers… - yanez1899 : @LaCLMLRIDRA Lavori a Casa Milan? - GrilliEnrico : @AdriJuve64 #sarri_out spero lavori bene a casa sua, basta ha fallito -