Latina, detenzione domiciliare per l’ex Giudice del Tribunale Antonio Lollo: deve scontare la condanna definitiva (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi la Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione all’Ordine di di Pena Detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Il provvedimento è a carico di Antonio Lollo, già Giudice presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina. Lollo fu tratto in arresto nel 2015 dalla Squadra Mobile, a seguito di una complessa indagine. Quest’ultima dimostrò la sua responsabilità penale quale autore di delitti contro la pubblica amministrazione, in concorso con professionisti – in primis avvocati e commercialisti – che ricoprivano incarichi in numerose procedure concorsuali finite nel mirino degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, detenzione domiciliare per l’ex Giudice del Tribunale Antonio Lollo: deve scontare la condanna definitiva - italia_latina : @ventanalibertad ha presentato un bilancio dei casi di #COVID19 nelle #carceri preventive o segrete della polizia… - LatinaBiz : Hashish I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Anzio hanno arrestato un cittadino marocchino di 36… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina detenzione SCATTA LA DETENZIONE DOMICILIARE PER ANTONIO LOLLO: DEVE SCONTARE ALTRI 2 ANNI E 10 MESI Latina Tu Latina, settimana di controlli in provincia: boom di arresti e denunce

Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 26 al 31 luglio la Questura di ...

Controlli della Finanza a Ponza, una denuncia e nove segnalazioni per droga

Militari del comando provinciale di Latina della Guardia di finanza hanno posto in essere una intensificazione dei controlli del territorio dell’Isola di Ponza, anche con l’ausilio di un’unità cinofil ...

Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 26 al 31 luglio la Questura di ...Militari del comando provinciale di Latina della Guardia di finanza hanno posto in essere una intensificazione dei controlli del territorio dell’Isola di Ponza, anche con l’ausilio di un’unità cinofil ...