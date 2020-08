La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu trattiene le lacrime: “È quasi un’aggressione” (Di giovedì 6 agosto 2020) Andrea Delogu si commuove durante La Vita in Diretta. Nel programma contenitore pomeridiano di Rai 1, ora in onda nella sua versione estiva, si parla di anoressia e dei messaggi in cui ci si imbatte nelle chat pro-anoressia. Ospite de La Vita in Diretta era presente in collegamento la modella Laura Brioschi che ha parlato del periodo in cui era malata di anoressia, fino a far commuovere la Delogu, colpita dall’aggressività degli atteggiamenti di chi giudica le persone in base al loro peso. Laura Brioschi racconta l’anoressia Andrea Delogu, che conduce la Vita in Diretta Estate insieme a Marcello Masi, ha concesso molto spazio a Laura Brioschi perché ... Leggi su thesocialpost

