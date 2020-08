La storia di Salvini e della targa CA220NE “personalizzata” (Di giovedì 6 agosto 2020) Qualche ora fa Andrea Scanzi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto scherzosa che ritrae Matteo Salvini accanto ad un’auto con la targa non censurata e quindi ben visibile: CA220NE. Scanzi ovviamente accompagna l’immagine con una promozione al suo libro che guarda caso si chiama “I cazzari del virus”: La foto ha iniziato a girare come è ovvio che succedesse. Nei commenti qualcuno, ma sono davvero tanti, dice “Sembrava un fotomontaggio, però mi hai fatto ridere molto”. Insomma c’è chi crede che l’immagine sia reale. E’ così? Scanzi non ha in realtà inventato niente, la foto gira da parecchio: Mai foto fu più appropriata#Salvini pic.twitter.com/z4OcixHx2P — sebastian pezzella (@sebastianopez) May ... Leggi su nextquotidiano

Qualche ora fa Andrea Scanzi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto scherzosa che ritrae Matteo Salvini accanto ad un’auto con la targa non censurata e quindi ben visibile: CA220NE. Scanzi ...

