La sposa in abito bianco davanti all’obiettivo del fotografo quando arriva l’esplosione a Beirut | il video

Un deposito contenente circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio è esploso nel cuore di Beirut, zona del porto. Un boato di potenza inaudita. Decine di vittime, centinaia di feriti e di dispersi. Le case rase al suolo, oltre 300 mila sfollati. Le auto, spazzate via. Molte le scene di vita quotidiana interrotte con violenza dall'esplosione. Tra queste anche uno dei momenti più belli per una futura sposa. Stava posando per il servizio in abito bianco per le strade di Beirut quando l'esplosione è arrivata in tutta la sua potenza. La telecamera ha continuato a filmare.

Ultime Notizie dalla rete : sposa abito L abito da sposa di Lady Diana, tutto quello (ancora) che c è da sapere Vanity Fair Italia Cariati: il fashion designer Claudio Greco omaggia Nettuno con le sue spose

Lo stile degli abiti da sposa, ricreati da tessuti degli anni '70 ed impreziositi dell'arte nei gioielli di Gerardo Sacco in uno spettacolo unico a Cariati Si è tenuto il 4 agosto lo spettacolo-evento ...

Oggi si celebra la Trasfigurazione del Signore

La data del 6 agosto dipende dal fatto che secondo una tradizione l'episodio narrato dai Vangeli sarebbe avvenuto quaranta giorni prima della Crocifissione di Gesù Il 6 agosto la Chiesa cattolica e qu ...

