La spia russa | trama e trailer del film in onda venerdì 7 agosto su Rai Movie

La spia russa, il film in onda venerdì 7 agosto alle 21:10 su Rai Movie. trama e trailer La spia russa è il film in onda, venerdì 7 agosto su Rai Movie alle 21:10, una serata da grandi emozioni con il thriller ad alta tensione del 2016 e ambientato durante la Guerra Fredda. Diretto da Shamim Sarif adattamento del suo stesso romanzo dal titolo originale Despite the Falling Snow, il film ha avuto un rilascio limitato uscendo al cinema nel Regno Unito e in pochi altri paesi con un incasso di poche centinaia di migliaia di dollari in tutto il mondo, non ottenendo nemmeno un buon riscontro dalla critica.

Ultime Notizie dalla rete : spia russa Su Rai3 ''La spia russa'' con Rebecca Ferguson RAI - Radiotelevisione Italiana Rai Movie: "La spia russa" e "Lo Stato contro Fritz Bauer", film

Roma, 6 ago. (askanews) - Intrighi internazionali e spie in azione per una serata di Rai Movie dedicata al genere Spy. Venerdì 7 agosto alle 21.10 protagonista è il film drammatico del 2016 "La spia r ...

