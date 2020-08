La sanità di De Luca: gli ospedali Covid mai stati collaudati (Di giovedì 6 agosto 2020) Giuseppe Marino Svuotati i presidi tradizionali. Le accuse: "Emergenza gonfiata per fini politici" «Qui c'è chi si augura un Covid al giorno». È amareggiato Luigi Greco, infettivologo da una vita in trincea contro le epidemie, richiamato dalla pensione per ingrossare le fila dell'armata anti coronavirus e poi cacciato alle prime critiche contro la gestione dell'emergenza. «E pensare - rievoca - che quando mi hanno chiamato ho detto subito sì, anche per curiosità professionale. Ma ho assistito a cose incredibili». «In Campania l'epidemia praticamente non c'è stata - rievoca - quando parlavo con i colleghi lombardi mi vergognavo a dire che trattavo malati di Covid, ma qui per interessi economici e politici hanno gonfiato la vicenda e la gente è morta più per la paura ... Leggi su ilgiornale

