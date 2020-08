La Roma passa da Pallotta a Friedkin, i tifosi giallorossi speranzosi: “Adesso le vittorie”. Il vox alla Garbatella (Di giovedì 6 agosto 2020) Con un comunicato sul suo sito l’As Roma ha comunicato la firma del contratto preliminare per il passaggio della società dalle mani di James Pallotta in quelle del gruppo facente capo a Dan Friedkin. Tra i tifosi giallorossi torna la speranza di tornare a vincere qualcosa: “Sono contentissimo – ha detto un sostenitore Romanista della Garbatella -, basta che sui giornali non vedo più il nome di Pallotta…”. Un altro ha espresso le sue speranze: “Vedremo cosa combinerà Friedkin, speriamo che ci faccia vincere qualcosa visto che negli ultimi anni non abbiamo vinto nulla”. L'articolo La Roma passa da Pallotta a ... Leggi su ilfattoquotidiano

