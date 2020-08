La Roma passa al magnate texano Dan Friedkin. Operazione da 591 milioni di euro, finisce l’era Pallotta (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma passa a Dan Friedkin. Nella notte il presidente del club, James Pallotta, ha sottoscritto l’accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo della società giallorossa al Gruppo Friedkin. L’Operazione è valutata in circa 591 milioni di euro e dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. Friedkin, texano, è a capo di un gruppo che comprende i concessionari Toyota negli Usa, catene alberghiere, villaggi per i safari e società di produzione cinematografica. Secondo le stime di Forbes, la sua ricchezza personale ammonta a 4,2 miliardi di dollari L'articolo La Roma passa al magnate texano ... Leggi su ilfattoquotidiano

