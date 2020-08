La Roma ha un nuovo presidente: Friedkin l’ha comprata per 591 milioni di euro (Di giovedì 6 agosto 2020) Finisce l’era Pallotta, la Roma ha un nuovo proprietario: Dan Friedkin che l’ha comprata per 591 milion i di euro. Ecco il comunicato ufficiale della Roma. AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il “Club”), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. (“Friedkin”) ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, ... Leggi su ilnapolista

