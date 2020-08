La Roma da Pallotta a Friedkin Club al texano per 591 milioni. Chi è (Di giovedì 6 agosto 2020) È fatta. Firmato l'accordo preliminare: Dan Friedkin si prende la Roma dopo mesi di trattative, sborsando 591 milioni. L'ufficialità in un comunicato apparso sul sito giallorosso. Sembra nel destino che l'arrivo di un nuovo presidente dagli Usa avvenga solo in estate: Pallotta lo fece nove anni ora, ora il numero uno di Friedking Group. La firma è arrivata qualche minuto prima dell’una di notte ora italiana, le sette di sera nella costa Est degli Stati Uniti. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - DiMarzio : #Roma | La firma sul preliminare è ormai prossima: tutti i dettagli economici del passaggio da #Pallotta a #Friedkin - AleCat_91 : Stasera commenterò #SivigliaRoma. Sarà l'occasione buona per spendermi in una devastante difesa di #Pallotta in que… - ZonaJuventina : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Roma passa a Friedkin: si chiude l’era Pallotta -