La Roma a Friedkin | firmato accordo preliminare | operazione da 591 milioni di euro

Questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, e il Friedkin Group per la vendita del Club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì 5 agosto con un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc: un'operazione da 591 milioni di euro. AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club (l'"operazione").

