La Roma a Dan Friedkin per 600 milioni. Pallotta conferma: “Affare fatto” (Di giovedì 6 agosto 2020) I tifosi della Roma possono brindare all’agognato passaggio di consegne. Ora è ufficiale. Il texano Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. Finisce l’era di James Pallotta dopo quasi 10 anni. «Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma». Queste le parole del presidente uscente della Roma, dopo l’annuncio alla Consob della firma dell’accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group. Il passaggio di consegne nella notte «Questa notte – prosegue il proprietario uscente – abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e ... Leggi su secoloditalia

