La Regione Piemonte promette a tutti il voucher scuola da 100 euro e poi ci ripensa (Di giovedì 6 agosto 2020) Il voucher scuola della Regione Piemonte è stato protagonista di una spettacolare gaffe dell’ente guidato da Alberto Cirio. Prima una comunicazione che annunciava l’assegnazione di 100 euro e subito dopo la sua cancellazione. «La tua domanda per il voucher scuola e trasporti è stata ammessa», annunciava la prima email arrivata a 45mila famiglie, cioè anche quelle che i fondi a disposizione non possono riuscire ad aiutare. Dopo alcune ore è arrivata la rettifica: «A causa di un errore tecnico nella trasmissione dei dati da parte della Regione Piemonte, siamo spiacenti di dover sospendere l’attribuzione del voucher ... Leggi su nextquotidiano

