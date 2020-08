La Premier rinuncia alle 5 sostituzioni: i club votano contro, si torna alla tradizione (Di giovedì 6 agosto 2020) Cinque sostituzioni sono troppe. I club della Premier League votano contro: basta eccezioni, si torna alla tradizione, alle tre sostituzioni. La regola introdotta per la ripresa post-covid dei campionati è stata prorogata dagli organismi internazionali anche per la prossima stagione, giustificata dai calendari convulsi e che quindi non consentiranno ai giocatori soste per riposare. Ma la Premier non ci sta. I club inglesi hanno votato contro, ritenendo che 5 cinque sostituzioni avvantaggiassero ingiustamente le società più ricche. E così hanno anche deciso che in panchina potranno andarci al massimo sette riserve. La Fifa ha ... Leggi su ilnapolista

napolista

