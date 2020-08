La ministra Azzolina: «Ho la conferma. Assumeremo quasi 85mila insegnanti precari» (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla trasmissione In Onda la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha svelato il numero di insegnati precari che verranno assunti in vista del prossimo anno scolastico: «Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo». Secondo Azzolina però le assunzioni nella scuola non si fermeranno qui: «Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola». Il progetto, come spiega la ministra, sarebbe stato confermato anche dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: «Ho avuto conferma di questa bella notizia circa un’ora fa. Il ministro Gualtieri ha dato il suo ok». August 6, ... Leggi su open.online

