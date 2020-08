"La matematica si ripassa cucinando e scienze si impara in mezzo ai boschi" (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo mesi di lezioni a distanza durante il lockdown, "i bambini hanno detto che la scuola gli era mancata, vediamo di non fargli passare la voglia di tornare in classe", dice la docente universitaria della Bicocca Elisabetta Nigris. La professoressa consiglia metodi alternativi... Leggi su repubblica

Giochi per allenare memoria e inventiva, lezioni di matematica in cucina e di geometria costruendo aquiloni, scienze si ripassa passeggiando nei boschi e disegnando si impara anche a scrivere. Ad aiut ...

