La Lega accusa Azzolina di conflitto d’interessi sull’assunzione di nuovi presidi. Il Ministero smentisce (Di giovedì 6 agosto 2020) Proseguono le battaglie della Lega nei confronti di Lucia Azzolina. Questa mattina due rappresentati del Carroccio, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari (rispettivamente capigruppo di Senato e Camera), hanno denunciato un presunto conflitto di interessi da parte della ministra dell’Istruzione in merito all’avviso di assunzione (pubblicato sul sito del Miur il 4 agosto) di 458 nuovi dirigenti scolastici. Il tutto basandosi sulla graduatoria del concorso del 2017, al quale ha partecipato la stessa Azzolina (all’epoca docente). LEGGI ANCHE > Al bando sui banchi monoposto hanno risposto 14 aziende A questa accusa, il Ministero dell’Istruzione ha risposto con una nota. «Con riferimento a notizie che circolano in Rete e alle ... Leggi su giornalettismo

Con riferimento a notizie che circolano in Rete e alle dichiarazioni di alcuni deputati della Lega, il Ministero dell’Istruzione fa sapere che non c’è nessun conflitto di interessi in merito al concor ...Tagli per Chieti nei programmi della giunta regionale di centrodestra guidata da Marco Marsilio. È l'accusa lanciata stamani in conferenza stampa dal candidato sindaco del centrosinistra, Diego Ferrar ...