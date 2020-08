La Lazio delude, Lotito si consola. Con un seggio a Palazzo Madama. La Giunta del Senato accoglie il ricorso del presidente. Ma i 5 Stelle assicurano: l’Aula lo rispedirà in panchina (Di giovedì 6 agosto 2020) Perso il campionato e rimasto fuori tanto dall’Europa League che dalla Coppa Italia, Claudio Lotito alla fine un gol è riuscito a segnarlo. Dopo tante delusioni a bordo campo quest’anno la vittoria per lui anziché all’Olimpico è arrivata a Palazzo Madama. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha accolto il suo ricorso, ritenendo che al Senato debba entrare il presidente del club biancoceleste, con la maglia di Forza Italia, ed uscire l’ex azzurro Vincenzo Carbone, che aveva detto addio a Silvio Berlusconi per abbracciare i colori di Italia Viva di Matteo Renzi. Ma prima di poter alzare la coppa Lotito deve ancora aspettare. Alla fine deciderà infatti l’aula e il triplice ... Leggi su lanotiziagiornale

