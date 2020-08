La Juventus punta Rodrigo de Paul per rinforzare l’attacco (Di giovedì 6 agosto 2020) Stasera la Juventus affronterà il Lione in una delle gare decisive per valutare la sua stagione nonché il suo allenatore Maurizio Sarri. Tuttavia, la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per puntellare la rosa in occasione della prossima stagione che inizierà a settembre. Secondo quanto riportava l’edizione di oggi de “Il Corriere di Torino”, uno … L'articolo La Juventus punta Rodrigo de Paul per rinforzare l’attacco Leggi su dailynews24

