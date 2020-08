La Grecia vieta la macellazione dei cavalli (Di giovedì 6 agosto 2020) Un risultato ottenuto dopo una lunga battaglia portata avanti dalle associazioni greche Hellenic Animal Welfare Federation e Ippothesis Leggi su repubblica

LaStampa : La Grecia vieta per legge la macellazione dei cavalli @fulviocerutti - Corriere : La Grecia vieta la macellazione dei cavalli (che già venivano considerati come cani e g... - di_alediste43 : RT @Corriere: La Grecia vieta la macellazione dei cavalli (che già venivano considerati come cani e g... - cronaca_news : La Grecia vieta la macellazione dei cavalli - planetpaul65 : RT @LaStampa: La Grecia vieta per legge la macellazione dei cavalli @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia vieta La Grecia vieta per legge la macellazione dei cavalli La Stampa La Grecia vieta la macellazione dei cavalli

Stop alla macellazione dei cavalli, il passo deciso lo ha fatto la Grecia. Dal 29 luglio infatti nel Paese è vietata la macellazione dei cavalli e quindi, come per i cani e i gatti, il loro uso nella ...

Grecia, vietata la macellazione dei cavalli

La Grecia si sta confermando come una delle nazioni all’avanguardia in Europa nel campo dei diritti animali. E lo fa, soprattutto, con un emendamento alla legge del 2012 a tutela dei cani e dei gatti.

Stop alla macellazione dei cavalli, il passo deciso lo ha fatto la Grecia. Dal 29 luglio infatti nel Paese è vietata la macellazione dei cavalli e quindi, come per i cani e i gatti, il loro uso nella ...La Grecia si sta confermando come una delle nazioni all’avanguardia in Europa nel campo dei diritti animali. E lo fa, soprattutto, con un emendamento alla legge del 2012 a tutela dei cani e dei gatti.