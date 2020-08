La giovane skater ce la fa all’ennesimo tentativo: l’acrobazia è perfetta e la sua reazione imperdibile (Di giovedì 6 agosto 2020) All’ennesimo tentativo, l’acrobazia le viene perfettamente. E la sua reazione è incontenibile. La giovane skater ucraina Sve Yurchenko stava tentando di realizzare un kickflip, un’evoluzione in cui col piede destro si fa roteare la tavola lungo il proprio asse e, dopo un salto, le si atterra di nuovo sopra in equilibrio. Nel video, Yurchenko sembra incredula e commossa (dalla gioia) dopo il suo numero. Tra i like su Instagram, riceve anche quello della leggenda vivente Tony Hawk. L'articolo La giovane skater ce la fa all’ennesimo tentativo: l’acrobazia è perfetta e la sua reazione imperdibile proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

