La giovane cantante Federica Antoci trionfa al Roma Festival Je So Pazzo (Di giovedì 6 agosto 2020) ... condotta da Jo Squillo, è già stata registrata e presto sarà mandata in onda su Rete 4, La5, Tgcom24, Sky. Le date della messa in onda non sono state ancora rese note. Il Festival, giunto alla sua V°... Leggi su ragusaoggi

Ultime Notizie dalla rete : giovane cantante Un giovane cantante rap licatese si sta facendo strada, ecco il nuovo brano di Bummarda Qui Licata Un gala sui colli con Serena Gentilini, Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Bellavista

La giovane cantante e modella ravennate Serena Gentilini, già ospite a febbraio di uno degli eventi più importanti del Carnevale di Venezia, partecipa all'evento di gala del 29 agosto sui colli di Rim ...

Emma e Ultimo: il commento della cantante salentina fa sognare i fan

Emma Marrone e Ultimo fanno sognare sui social: il cantautore pubblica una foto scattata in Sardegna e la cantante commenta scatenando i fan. Collaborazione in vista tra Emma Marrone e Ultimo? E’ bast ...

