La giovane cantante Federica Antoci trionfa a Frascati al Festival Je So Pazzo (Di giovedì 6 agosto 2020) ... condotta da Jo Squillo, è già stata registrata e presto sarà mandata in onda su Rete 4, La5, Tgcom24, Sky. Le date della messa in onda non sono state ancora rese note. Il Festival, giunto alla sua V°... Leggi su ragusaoggi

macertamente : Ma qualcuno di più giovane di me può spiegarmi perché la gente giovane risponde spesso a tweet con una frase e poi… - circuitisonori : Siamo Anime, il nuovo singolo di Sofia Messina. Sarà disponibile, dal 07 Agosto, su tutte le piattaforme digitali,… - LaneveDiletta : Oliver si trova in una caffetteria e incontra una giovane cantante ...??sono io everybody - wordsandmore1 : @MartinaPOfficial - @playtoprecords – Dal #3luglio disponibile in digitale e in rotazione radiofonica… - SpingoItaly : Ascolta il nuovo singolo della giovane cantante soul R&B dalle tinte hip hop @greentea_peng intitolato 'Hu Man' dis… -

Ultime Notizie dalla rete : giovane cantante La giovane cantante Federica Antoci trionfa al Roma Festival Je So Pazzo Ragusa Oggi Siamo Anime, il nuovo singolo di Sofia Messina

È disponibile, dal 07 Agosto, su tutte le piattaforme digitali, SIAMO ANIME, il nuovo singolo di Sofia Messina. Per la giovane cantante si tratta del primo inedito, prodotto da Circuiti Sonori. Narra ...

La giovane Mara apre il concerto di Francesca Michelin a Bitonto

Sarà la cantante di Corato Mara, ad aprire il concerto la tappa pugliese del tour estivo di Francesca Michelin, che si terrà nel Parco Balice a Bitonto (Ba) mercoledì 12 agosto, all’interno della III ...

È disponibile, dal 07 Agosto, su tutte le piattaforme digitali, SIAMO ANIME, il nuovo singolo di Sofia Messina. Per la giovane cantante si tratta del primo inedito, prodotto da Circuiti Sonori. Narra ...Sarà la cantante di Corato Mara, ad aprire il concerto la tappa pugliese del tour estivo di Francesca Michelin, che si terrà nel Parco Balice a Bitonto (Ba) mercoledì 12 agosto, all’interno della III ...