La follia di un consigliere romano, ex grillino: “L’omosessualità è causata dai vaccini” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’omosessualità è causata dai vaccini. E’ questa l’ultima delle grandi trovati di un elemento politico che arriva dal Movimento 5 stelle. E’ bufera, infatti, su Massimiliano Quaresima, consigliere ex M5s ora al gruppo Misto nel Municipio XII di Roma, che ha rilasciato ieri queste deliranti dichiarazioni durante la discussione di una mozione a contrasto dell’omofobia. “Ho parlato con molti biologi, c’è un incremento esponenziale dell’omosessualità a partire anche da persone giovani, quasi da bambini, da adolescenti, e questo è stato spiegato da questi biologici che potrebbe essere legato anche alla vaccinazione”, ha detto Quaresima durante la discussione in streaming in Consiglio Municipale. Un altro esempio, come se ce ne fosse ancora bisogno, della pessima deriva ... Leggi su meteoweb.eu

