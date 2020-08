La figlia di Roberta Ragusa: «Io miss per ricordare la mamma» (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessia Logli, 19 anni, figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 e mai più ritrovata, ha spiegato, in un'intervista a Il Messaggero, perchè ha partecipato, e vinto, miss Grand Prix 2020, a Pescara. «La moda mi univa alla mamma. Io miss per guardare avanti» Leggi su firenzepost

FirenzePost : La figlia di Roberta Ragusa: «Io miss per ricordare la mamma» - RosalbaSegatori : RT @HuffPostItalia: La figlia di Roberta Ragusa incoronata Miss: 'La moda mi univa a mamma, sarebbe stata felice' - HuffPostItalia : La figlia di Roberta Ragusa incoronata Miss: 'La moda mi univa a mamma, sarebbe stata felice' - fanpage : La dedica speciale di Alessia a mamma Roberta ?? - clikservernet : Alessia Logli: la figlia di Roberta Ragusa e chi le dice come deve vivere -