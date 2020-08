La disfatta della Roma e i “pentimenti” di Friedkin, quanta ironia sui social: “Tiette lo scontrino” [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ durata appena una partita l’Europa League della Roma post Covid. La sfida secca degli ottavi contro il Siviglia è andata agli andalusi, che hanno vinto con merito eliminando i giallorossi freschi di nuovo passaggio di proprietà. Ed è stato proprio questo “collegamento” ad aver scatenato le ironie sui social. Nel mirino è finito Dan Friedkin: “Tiette lo scontrino” scherzano su Twitter. I più scatenati sono i tifosi della Lazio, che hanno preso in giro i rivali Romanisti in particolar modo per la questione della qualificazione in Europa dei biancocelesti. In caso di vittoria dell’Europa League da parte della Roma e di vittoria della ... Leggi su calcioweb.eu

GabrieleFigini : RT @salvatore1953: Chi se ne fotte della riduzione dei parlamentari, tanto escono dalla porta e rientrano dalla finestra comunque, il piano… - CalcioWeb : La disfatta della #Roma e i 'pentimenti' di #Friedkin, quanta ironia sui social: 'Tiette lo scontrino' [FOTO] - - bwin1966 : RT @salvatore1953: Chi se ne fotte della riduzione dei parlamentari, tanto escono dalla porta e rientrano dalla finestra comunque, il piano… - AltgernonCor : RT @salvatore1953: Chi se ne fotte della riduzione dei parlamentari, tanto escono dalla porta e rientrano dalla finestra comunque, il piano… - remo80689134 : RT @salvatore1953: Chi se ne fotte della riduzione dei parlamentari, tanto escono dalla porta e rientrano dalla finestra comunque, il piano… -

Ultime Notizie dalla rete : disfatta della Al Film festival MoliseCinema 2020 è il grande giorno di Pierfrancesco Favino teleregionemolise.it Padre Giovanni e l’omicida pentito in parrocchia a Palermo: «Dopo cinque anni ha confessato»

PALERMO Macabra scoperta ieri a Palermo. Risolto un caso risalente a cinque anni fa. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere chiusi dentro un sacco su Monte Pellegri ...

Palermo, si converte e confessa di aver ucciso una donna 5 anni fa

Damiano Torrente, 46 anni, pescatore, si è presentato ai carabinieri confessando di avere ucciso una donna romena di 30 anni, Ruxandra Vesco, nel 2015. Ha condotto i militari sul luogo in cui si era d ...

PALERMO Macabra scoperta ieri a Palermo. Risolto un caso risalente a cinque anni fa. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere chiusi dentro un sacco su Monte Pellegri ...Damiano Torrente, 46 anni, pescatore, si è presentato ai carabinieri confessando di avere ucciso una donna romena di 30 anni, Ruxandra Vesco, nel 2015. Ha condotto i militari sul luogo in cui si era d ...