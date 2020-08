La curva riprende a salire. Individuati 402 positivi nelle ultime 24 ore. Oltre la metà tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Indice Rt sopra a 1 in 11 regioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Lieve aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi positivi Individuati nelle ultime 24 ore sono 402, 18 in più rispetto a ieri e 58.673 tamponi processati. Un numero che porta a 249.204 il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia. Diminuiscono, invece, i decessi, 6 contro i 10 registrati ieri. Le regioni con il maggiore numero di contagi, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sono la Lombardia (118), seguita da Emilia-Romagna (58) e Veneto (58), mentre le uniche dove non sono stati rilevati nuovi casi sono Molise e Basilicata. Gli attualmente positivi sono 12.694, 48 in più rispetto a mercoledì, sono, invece, 762 i ricoverati con sintomi ... Leggi su lanotiziagiornale

DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: La curva dei contagi riprende a crescere in @Turchia che non riesce ancora ad uscire dalla fase 1. Si teme un'impennat… - lukealb : RT @MarianoGiustino: La curva dei contagi riprende a crescere in @Turchia che non riesce ancora ad uscire dalla fase 1. Si teme un'impennat… - MarianoGiustino : La curva dei contagi riprende a crescere in @Turchia che non riesce ancora ad uscire dalla fase 1. Si teme un'impen…

Ultime Notizie dalla rete : curva riprende La curva riprende a salire. Individuati 402 positivi nelle ultime 24 ore. Oltre la metà tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Indice Rt sopra a 1 in 11 regioni LA NOTIZIA Cup, il servizio riprende Possibilità di prenotare i prelievi in farmacia

