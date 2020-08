La chiesa protestante tedesca ha finanziato una missione di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra pochi giorni dal porto di Burriana, vicino a Valencia, in Spagna partirà la nave Sea-Watch 4. La nuova imbarcazione dell’organizzazione non governativa inizierà le sue missioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale su iniziativa della chiesa protestante tedesca. Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete :

Tra pochi giorni dal porto di Burriana, vicino a Valencia, in Spagna partirà la nave Sea-Watch 4. La nuova imbarcazione dell’associazione non governativa inizierà le sue missioni di salvataggio dei mi ...

Migranti, Msf e Sea-Watch: alleati in Mediterraneo per salvare vite

Roma, 6 ago. (askanews) – Medici Senza Frontiere (MSF) sarà insieme a Sea-Watch a bordo della Sea-Watch 4, nuova nave umanitaria dedicata alle operazioni salvavita nel Mediterraneo centrale. La collab ...

