LA CASA DI CARTA 5: Miguel Angel Silvestre nel cast dell’ultima stagione! (Di giovedì 6 agosto 2020) Ultimo atto per il Professore (Alvaro Morte) e la sua banda di ladri in tuta rossa e maschera di Salvador Dalì. Ebbene sì, Netflix ha annunciato che La CASA di CARTA 5, la serie di successo globale creata da Alex Pina, si concluderà con la quinta stagione.Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni sesta puntata di mercoledì 12 agostoLe riprese dei nuovi episodi – inizialmente previste per marzo poi posticipate a causa della pandemia – sono iniziate lunedì 3 agosto in Danimarca e poi si sposteranno nelle prossime settimane in Spagna e in Portogallo. Ma cosa accadrà ai ladri più amati del mondo nell’attesissimo capitolo finale? La CASA di CARTA: la quinta stagione è anche l’ultima! La quarta parte è stata segnata dalla tragica morte di ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #LaCasaDiCarta L'ultimo capitolo vedrà tra i protagonisti una nostra vecchia conoscenza... - L74450473 : RT @lvcrexja: Lo dico? Lo dico. Non ho mai visto la casa di carta. - lvcrexja : Lo dico? Lo dico. Non ho mai visto la casa di carta. - Michela19049792 : @iamawonkrubitch morte di Allison in Teen Wolf, morte di Berlino nella Casa di Carta, morte di Erwin e di Marco nel… - SalvoLaroc90 : RT @Davide_m9: Il professore della Casa di Carta se ne torna a casa con la sua squadra di carpentieri, godo -