La battuta sessista (mal riuscita) di Calderoli sulla doppia preferenza di genere e l’applauso di Salvini | VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Nemmeno Ignazio La Russa ci vuole credere, è evidente. L’intenzione di Calderoli nel corso di questo suo intervento è, forse, quella di fare una battuta. Il senatore leghista sostiene che la doppia preferenza di genere danneggi il sesso femminile – sull’argomento è aperto un ampio dibattito sulla validità o meno di questo meccanismo elettorale – ma le ragioni che porta a sostegno della sua tesi sono quantomeno strampalate e basate, guarda un po’, su un assunto sessista: gli uomini sono più infedeli delle donne. L’intera aula biasima, con un brusio generalizzato, e il solo ad applaudire è Matteo Salvini. LEGGI ANCHE >>> Calderoli dice che ... Leggi su giornalettismo

SerglocSergio : RT @ritafrediani: Questo o questa di Italia Viva, perché per carità mai metterci la faccia insinua che mi sia comprata i follower?????? e mi… - Fusillide : RT @ritafrediani: Questo o questa di Italia Viva, perché per carità mai metterci la faccia insinua che mi sia comprata i follower?????? e mi… - ritafrediani : Questo o questa di Italia Viva, perché per carità mai metterci la faccia insinua che mi sia comprata i follower??????… - DavideDannato88 : @88Frederique Ho appena visto lo scambio, è importante dare del sessista un tanto al chilo per una battuta a sfondo sessuale. - Cometarisulta : @Corriere Gli olandesi soni talmente frugali che risparmiano pure sur cazzo. Battuta sessista. Mi autocondanno 3 giorni ai domiciliari. -

Ultime Notizie dalla rete : battuta sessista La battuta sessista (mal riuscita) di Calderoli sulla doppia preferenza di genere e l'applauso di Salvini ... Giornalettismo.com Ceccardi mette ko il femminismo: non mi serve Salvini, non sono un panda da proteggere

E’ battagliera Susanna Ceccardi, la candidata leghista del centrodestra in Toscana. E non si perde d’animo anche se i sondaggi la danno sei punti sotto il suo competitor Eugenio Giani. “Giani – dice C ...

Gallura, la battuta sessista del dj alla cliente diventa virale

San Teodoro, 28 luglio 2020 – “Signore e signori, ecco a voi la campionessa di bocce!“, pare che sia l’epiteto rivolto dal dj ad una cliente del locale “colpevole” di avere il seno prosperoso. L’episo ...

E’ battagliera Susanna Ceccardi, la candidata leghista del centrodestra in Toscana. E non si perde d’animo anche se i sondaggi la danno sei punti sotto il suo competitor Eugenio Giani. “Giani – dice C ...San Teodoro, 28 luglio 2020 – “Signore e signori, ecco a voi la campionessa di bocce!“, pare che sia l’epiteto rivolto dal dj ad una cliente del locale “colpevole” di avere il seno prosperoso. L’episo ...