Katy Perry: «Non sono invincibile, ma ho trovato la gratitudine nel dolore» (Di giovedì 6 agosto 2020) Per Katy Perry è un momento davvero magico. Il 28 agosto esce il suo nuovo album, Smile, la storia d’amore con Orlando Bloom va a gonfie vele e tra poche settimane diventerà madre per la prima volta, di una bambina, mentre Bloom, è alla seconda paternità (ha avuto Flynn, 9 anni dall’ex moglie Miranda Kerr). Tutti i tasselli del puzzle della vita, professionale e privata, sembrano dunque finalmente posizionati in un incastro armonioso, anche se per Katy gli ultimi mesi non sono stati semplici. «Essere incinta durante una pandemia è stato un ottovolante emotivo», ha detto la cantante a People, ma essere sopravvissuta a periodi ancora più bui l’ha aiutata a uscirne forte. Leggi su vanityfair

MondadoriStore : Katy Perry, Taylor Swift, Biffy Clyro, BTS. Ma anche Irama e Tedua. Tutti gli album in uscita ad agosto 2020, a dis… - weyetness : RT @witness_silvia: se Dua Lipa non ha un ft con Katy Perry giuro che i’m gonna sue - younghyun__twt : a katy perry gravida ta a cara da giovanna ewbank - WebradioFinance : Ora in onda KATY PERRY - Daisies su Webradio Finance - lovelesswannabe : scherzavo perchè tutto questo si ricollega 1) a quanto mi pesi il fatto che sono l’unico di tutti i miei amici a no… -