Karina Cascella compagno, magia in piscina ad Ibiza, sotto accusa: «Non dovevi fare vacanze in Italia?» (Di giovedì 6 agosto 2020) Baci al tramonto, abbracci calorosi e una magia particolare che ci si augura possa durare per sempre: Karina Cascella e il compagno si lasciano andare alla calda luce del sole di Ibiza. vacanze isolane per la coppia, peccato che l’arcipelago non sia quello delle Eolie né delle Pontine. Il relax oltreconfine non va giù ai followers dell’opinionista che chiedono di più sulla scelta delle località in cui trastullarsi nel relax estivo. Specie dal momento che la Cascella aveva fatto intendere di voler aiutare l’economia del Paese dopo la pesante crisi seguita alla pandemia di coronavirus. Leggi anche >> Sara Amira e Sonny, coccole sotto il sole e voglia di viversi: complicità alle stelle in riva al ... Leggi su urbanpost

TRASHPERSON18 : #1??Karina Cascella (74 VOTI) (come giusto che sia, vincitrice del programma e vincitrice del sondaggio, vittoria me… - zazoomblog : Karina Cascella leonessa in bikini: foto boom fan senza tregua - #Karina #Cascella #leonessa #bikini: - GossipItalia3 : Karina Cascella Instagram, intrigante mentre si rilassa in piscina a Ibiza: «Sei paradisiaca!» #gossipitalianews - cialdea : Ma @QuiMediaset_it non potrebbe mandare in onda le repliche di Vero Amore con Karina Cascella ed Erminia? - infoitcultura : Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito, il loro finale 'nulla di vero'. Parola di Karina Cascella -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella «Che "bomboloni" alla crema», Karina Cascella intrigante in bikini a Ibiza: «Sei paradisiaca!» UrbanPost Karina Cascella compagno, magia in piscina ad Ibiza, sotto accusa: «Non dovevi fare vacanze in Italia?»

Baci al tramonto, abbracci calorosi e una magia particolare che ci si augura possa durare per sempre: Karina Cascella e il compagno si lasciano andare alla calda luce del sole di Ibiza. Vacanze isolan ...

Karina Cascella sensuale su Instagram: curve mozzafiato al tramonto -Foto

La sempre sensuale Karina Cascella torna a mostrarsi su Instagram in costume: le curve messe in mostra sono da togliere il fiato Karina Cascella torna in grande spolvero a mostrarsi su Instagram.

Baci al tramonto, abbracci calorosi e una magia particolare che ci si augura possa durare per sempre: Karina Cascella e il compagno si lasciano andare alla calda luce del sole di Ibiza. Vacanze isolan ...La sempre sensuale Karina Cascella torna a mostrarsi su Instagram in costume: le curve messe in mostra sono da togliere il fiato Karina Cascella torna in grande spolvero a mostrarsi su Instagram.