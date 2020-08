Juventus Women, Gama: “Felici di aver festeggiato lo scudetto all’Allianz Stadium” (Di giovedì 6 agosto 2020) “E’ stato un anno difficile, ma nonostante l’assenza del pubblico non ci siamo perse d’animo. E’ stato un campionato particolare ma siamo contente che il nostro club ci abbia fatto festeggiare il titolo all’Allianz Stadium“. Lo ha dichiarato il difensore della Juventus Women e capitano dell’Italia Sara Gama nel corso della presentazione del calendario della prossima Serie A femminile, in collegamento su Sky Sport. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM’ORA SERIE A FEMMINILE 1^ giornata: Empoli Ladies-San Marino Fiorentina-Inter Hellas Verona Women-Juventus Mi… - juventusfc : Giornata di festa e ...di Coppa oggi per le nostre fantastiche #JuventusWomen! ?? ?? - JuventusTV : Prosegue la preparazione delle @JuventusFCWomen in vista della prossima stagione ?? L'allenamento di oggi, qui ??… - sportface2016 : #JuventusWomen, #Gama: 'E' stato un anno difficile, ma nonostante l'assenza del pubblico non ci siamo perse d'animo' - womensfootie_id : RT @SkySport: ULTIM’ORA SERIE A FEMMINILE 1^ giornata: Empoli Ladies-San Marino Fiorentina-Inter Hellas Verona Women-Juventus Milan-Floren… -