Juventus, Szczesny si fida di… Cristiano Ronaldo: “Contro il Lione pronto per un altro miracolo” (Di giovedì 6 agosto 2020) "Vedo una squadra pronta, c'e un ambiente simile a quello dell'anno scorso prima della gara con l'Atletico Madrid". parola di Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus ha parlato a Sky Sport in merito alla sfida contro il Lione di venerdì sera. I bianconeri sono chiamati a ribaltare l'1-0 subito all'andata e per farlo, l'estremo difensore si affida a... Cristiano Ronaldo.Szczesny: "Cristiano Ronaldo può fare un altro miracolo"caption id="attachment 994895" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo Juventus (Getty Images)/caption"Possiamo farcela anche quest'anno", ha detto Szczesny riguardo la possibile rimonta ... Leggi su itasportpress

