Juventus su Jorginho, l'agente: "Sarri non lo ha mai chiamato" (Di giovedì 6 agosto 2020) Joao Santos, agente di Jorginho, parla dell'interesse della Juventus per il centrocampista del Chelsea. Leggi su 90min

Molto difficilmente la Juventus spenderà 50 milioni di euro per lui, ma l'interesse non si può di certo negare. Stiamo parlando di Jorginho, ex centrocampista del Napoli oggi al Chelsea e pupillo di M ...Il nome di Jorginho continua a circolare e rimane legato alla Juventus. Con Pjanic che ha già scelto il Barcellona come nuova avventura dalla prossima stagione, Sarri cerca un colpo in quel ruolo e il ...