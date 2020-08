Juventus, Sarri: “Contro il Lione servirà lucidità. Cuadrado dall’inizio” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Per passare il turno occorrerà una grande prestazione. Il Lione è una squadra che difende con efficacia e sarà una partita difficile. Dovremo giocare con grande lucidità e con pazienza. Non sarà possibile giocare con leggerezza domani, dovremo essere lucidi. Ronaldo? Si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha fatto un gol bellissimo durante la seduta. Ha fatto tantissime partite in poco tempo e ha ripreso ad allenarsi con buona intensità e gran vigore”. Queste le parole di Maurizio Sarri alla vigilia della gara contro il Lione, valida per gli ottavi di finale di Champions League. “Era importante vincere lo scudetto e sarebbe bellissimo andare in Portogallo alle Final Eight quindi è una partita importante. Ci teniamo tantissimo. La mia ultima partita sulla panchina ... Leggi su sportface

