Juventus-Lione: le sfide nella sfida Sarri-Garcia e Dybala-Depay (Di giovedì 6 agosto 2020) . Le parole degli allenatori e i dati delle due squadre in visita della sfida di ritorno degli ottavi di Champions. Leggi su feedpress.me

juventusfc : Qui Training Center. Inizia l'operazione #UCL ?? - juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - marcoconterio : ?? Ulteriori passi avanti verso il rinnovo di #Dybala con la #Juventus fino al 2025. Dopo la gara contro il Lione ve… - zazoomblog : Juventus Lione la partenza della squadra di Garcia per Torino - #Juventus #Lione #partenza #della - AndreaGalliano8 : RT @VlnN94: La Juventus deve passare col Lione, fatto quello per me è stagione finita, quel che viene in più è bem accetto ma la mia testa… -