Juventus-Lione, i convocati di Garcia: c'è Depay e anche Reine Adelaide (Di giovedì 6 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha rilasciato la lista dei convocati per la partita di Torino contro la Juve. Ecco la lista: Portieri: Lopes, Tatarusanu Difensori: Rafael, Dubois, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen Centrocampisti: Diomande, Bard, Marcal, Kone, Lucas, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Mendes Attaccanti: Traoré, Démbéle, Depay, Cornet, Cherki, Toko Ekambi, Reine-Adelaide

juventusfc : Qui Training Center. Inizia l'operazione #UCL ?? - juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - marcoconterio : ?? Ulteriori passi avanti verso il rinnovo di #Dybala con la #Juventus fino al 2025. Dopo la gara contro il Lione ve… - Juventus_Club19 : Paulo Dybala stringe i denti, vuole esserci per Juve-Lione ?? ??????? Sarà decisivo il test di oggi. ?? Secondo voi va… - TUTTOJUVE_COM : QUI LIONE - I convocati di Rudi Garcia per la sfida contro la Juventus -

. Le parole degli allenatori e i dati delle due squadre in visita della sfida di ritorno degli ottavi di Champions.Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha diramato la lista dei convocati per la partita di Torino contro la Juventus di venerdì sera Domani sera la Juventus dovrà affrontare in casa il Lione di Garcia per ...